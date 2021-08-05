Міністр повідомив про відповідну домовленість.

"Інноваційні ліки" від коронавірусу, появу в Україні яких раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко, будуть поставляти дві компанії зі США.

Про це розповів сам Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

Він повідомив про наявність відповідної домовленості.

"Ми домовилися з компаніями-виробниками, зокрема це дві компанії в США, про постачання в Україну інноваційних препаратів для лікування COVID-19. Це препарати прямої дії, які сьогодні знаходяться на третій стадії клінічних досліджень. Ми думаємо, що це прорив, який разом з вакцинацією дозволить нам подолати пандемію", - пояснив Ляшко.

При цьому він уточнив, що на практиці подібні препарати ще не використовуються.

"Є тільки три виробники, два з них на третій клінічній стадії - це препарати прямої дії, які безпосередньо вбивають вірус. Препарати проходять третю клінічну стадію. У одного з виробників Україна в шістці країн, в які будуть в першу чергу поставляти ці препарати. Для України зарезервували квоту в 300 тисяч курсів", - сказав міністр.

Раніше Ляшко заявляв, що в Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з'являються у світі.

Згодом лікар і екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій заявив, що ліків від коронавірусної хвороби сьогодні не існує. "Що мав на увазі Ляшко, коли сказав "препарати прямої дії" - він або помилився, або не знав точної інформації. У світі такого препарату немає", - сказав Мусій.

Автор: Юрій Годован