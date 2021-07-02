Також в Україні відбувається прискорення темпів вакцинації від коронавірусу.

Штам коронавірусу “Дельта” більше вражає підліткове населення, тому наразі в Україні відбувається перевірка готовності дитячих інфекційних відділень та лікарень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

“Мова йде про прискорення етапів вакцинації, тому що ми маємо за літній період, підготовчий до осіннього періоду, щепити максимальну кількість людей”, - заявив він.

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Також, за словами Кузіна, відбудеться перевірка готовності та робота з дитячими інфекційними лікарнями.

“Ми знаємо, що штам “Дельта” більше уражує саме підліткове населення. Навіть ті випадки, які були зафіксовані у Великій Британії, переважно були пов’язані з тим, що спалахи фіксувались або на рівні шкіл, або на рівні професійних навчальних закладів, тому зараз ми будемо перевіряти готовність саме дитячих інфекційних відділень лікарень”, - додав головний санлікар.

Мутація коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта» вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам «Дельта» домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та призвести до тяжчих наслідків, ніж у західних країнах.

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Автор: Костянтин Гончаров