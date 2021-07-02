У МОЗ повідомили, що тенденцію до нового спалаху коронавірусної інфекції відслідковують в першу чергу за кількістю хворих в Олександрівській лікарні.

В Україні проаналізують біологічний матеріал, зібраний під час спалаху коронавірусу в березні-квітні 2021 року. У МОЗ не виключають, що тоді країною міг циркулювати штам "Дельта".

Тоді у МОЗ аналізували зразки, але виявили лише південноафриканський (Бета) і британський (Альфа) штами вірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише ZN.ua.

"В березні-квітні, коли був найкритичніший спалах, ми забирали зразки на секвенування. Ми виявили південо-африканський штам (в Полтаві) і британський. Але, можливо, ми не звернули увагу або не виявили індійського штаму Дельта. Але по факту, те, що ми дивимось по тій динаміці, яка розвивалась, ми не відкидаємо варіант, що можливо він у нас циркулював в той період”, - наголосив Ляшко.

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Також він додав, що тенденцію до нового спалаху коронавірусу COVID-19 відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні.

“Зараз в Олександрівській лікарні ми відслідковуємо певний час, коли потенційно може зростати кількість хворих. Якщо буде зростати стрімко, то ми будемо розуміти, навіть без секвенування, що в нас розпочинається інтенсивна циркуляція "Дельти", яка починає витискувати інші штами (для нього характерно)”, - зазначив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, нині на секвенування відбираються по трьох етапах:

перший – якщо у МОЗ фіксують спалах, тобто велику кількість хворих зареєстровано одномоментно, в цьому кластері відбирають певну групу, збирають зразки та віддають на секвенування. Забирання робиться і в Інституті мікробіології, і в приватній лабораторії. Усі відібрані зразки надсилають у лабораторії ВООЗ;

друге – відбирають зразки на секвенування у всіх пацієнтів зі складним перебігом хвороби. Це необхідно для того, щоб не пропустити появу якогось нового штаму, який досить швидко призводить до негативних наслідків;

третє – періодично відбирають зразки у хворих приїжджих людей з країн, в яких є спалах.

Нагадаємо, 23 червня було офіційно оголошено про два випадки захворювання, викликані штамом "Дельта" в Україні. Однак нові норми щодо контролю стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений (Індії, Португалії, Великої Британії, Росії) почали діяти лише з 2 липня.

Штам коронавірусу «Дельта» стрімко поширюється планетою, його вже виявили в 92 країнах.

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Автор: Вікторія Гордієнко