Передусім, буде проводитися контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам уже поширений, у пунктах тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон.

Кабінет міністрів України вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Перш за все, ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон", - розповів Кузін.

За його словами, для перетину державного кордону іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну.

У разі відсутності такого результату або відмови від тестування прикордонник відмовляє такій особі у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 закону України "Про прикордонний контроль".

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Як пояснили в МОЗ, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) та прибули в Україну з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, також здійснюють експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). У разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації.

При цьому працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

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Нові норми будуть діяти з 2 липня.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від "індійського" ("Дельта") штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

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Автор: Леся Лещенко