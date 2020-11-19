Протягом перших 10 місяців 2020 року померло майже на 10 тис. менше українців, ніж 2019 року.

Смертність населення в Україні під час пандемії коронавірусної інфекції нижча, ніж 2019 року.

Про це повідомили в звіті Державної служби статистики України за січень – вересень 2020 року.

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У відомстві заявили, що з початку року в Україні померло 426 687 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 9846 осіб. За січень – вересень 2019 року померло 436 533 особи.

Із початку 2020 року в Україні народилося 220 657 осіб (торік – 233 222), міграційний приріст становить 6941 особу (торік – 10 143), ідеться в повідомленні.

"Суттєвим залишається показник перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає лише 52 живонароджені", – повідомляють в експрес-випуску.

За оцінкою відомства, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 жовтня 2020 року становила 41 723 998 осіб. Із початку 2020 року населення України скоротилося на 199 089 осіб, зокрема протягом вересня – на 20 671 особу.

Чисельність населення України у 2019–2020 роках стабільно знижується. У першій половині 2019 року населення країни перевищувало позначку 42 млн осіб.

У червні заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що епідемія коронавірусної інфекції COVID-19 не призвела до зростання загальної смертності в Україні.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного у грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 мільйонів 415 тисяч осіб.

Нагадаємо, 13 листопада Україна вийшла на 20 місце за захворюваністю на COVID-19 у світі і на 24 за смертністю.

Смертність в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко