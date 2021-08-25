Відносно новий штам коронавірусу діагностовано у десятків дітей, поділився головний санлікар регіону.

Штам "Дельта" підтверджено у 30 дітей, які заразилися COVID-19 в одеському оздоровчому центрі "Молода гвардія".

Про це журналістам повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

За його словами, у столичній лабораторії підтверджено штам "Дельта" у 30 хворих неповнолітніх і трьох вожатих, біоматеріали яких були відправлені до Києва.

Станом на 24 серпня, коронавірусна хвороба підтверджена у 81 людини з центру "Молода гвардія": 70 дітей і 11 вожатих.

Як зазначив Гончаров, на самоізоляції залишаються 400 дітей, в медико-санітарній частині центру знаходяться близько 30 осіб.

Також п'ятеро дітей проходять лікування в лікарні, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Читайте такожМасове зараження коронавірусом в Одесі: дитячий центр закриваютьЯк повідомили в мерії міста, за останню добу на COVID-19 захворіли 50 одеситів. Всього з початку епідемії, станом на 25 серпня, в Одесі зареєстровано 67 тис. 217 випадків COVID-19.

За даними на 25 серпня, на лікуванні в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 81 пацієнт з COVID-19, з них 23 людини – в стані середньої тяжкості, у важкому стані – 58 пацієнтів, з них три людини підключені до апаратів ШВЛ.

Ще 19 осіб проходять лікування в МКЛ №5, в дитячій міській клінічній лікарні – десять неповнолітніх.

Нагадаємо, в Одесі поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія". Перші троє хворих з табору "Зоряний" звернулися за медичною допомогою до медсанчастини центру 12 серпня з ознаками ГРВІ (температура 37-38,8 °C, нежить, біль у горлі). За допомогою швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 був підтверджений COVID-19.

Станом на вечір 18 серпня офіційно було зареєстровано 60 випадків інфікування – 50 дітей та 10 вожатих. Станом на 19 серпня коронавірус підтвердили вже у 69 осіб, з яких 11 – вожаті.

Що потрібно знати про дитячий центр "Молода гвардія" – довідка УНІАН

Український дитячий центр "Молода гвардія" (аналог кримського "Артеку") перебуває у віданні Міністерства соціальної політики України. Займає площу 30,8 га, розташований на березі Чорного моря. Складається з трьох таборів "Зоряний", "Сонячний" і "Прибережний". У кімнатах проживають 8-10 осіб.

Автор: Лариса Козова