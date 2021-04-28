Вчені кажуть, що шанси заразитися від вакцинованої однією дозою людини, яка все одно захворіла, в рази менші.

Одна доза вакцини від коронавірусу скорочує передачу інфекції серед майже на 50%. Такого висновку дійшли автори нового дослідження Служби охорони здоров'я Англії.

Люди, які отримали одну дозу препарату від Pfizer або від AstraZeneca, але все одно через три тижні заразилися, на 38-49% рідше передавали вірус іншим, - пише BBC.

Читайте такожУ світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок назвав результати дослідження "прекрасними новинами". При цьому, він закликав всіх "зробити щеплення, щойно з'явиться можливість". Під час дослідження захист від COVID-19 з'являвся приблизно через 14 днів після вакцинації. При цьому, рівень захисту був приблизно однаковий серед всіх вікових груп. У Службі охорони здоров'я Англії зауважили, що одна доза будь-якої з вакцин через чотири тижні скорочувала ризик появи симптомів COVID-19 на 60-65%.

"Вакцини допомагають нам повернути нормальний спосіб життя. Вони не лише скорочують тяжкість захворювання й запобігають сотням смертей щодня. Тепер ми бачимо, що вони мають й додатковий вплив, скорочуючи шанси передачі COVID-19 іншим", - сказала доктор Мері Рамсі, голова Служби охорони здоров'я Англії з питань імунізації.

Разом з тим, вона наголосила, що людям важливо продовжувати поводитися так, ніби у них є вірус, "практикувати хорошу гігієну рук й дотримуватися соціального дистанціювання".

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Переклад: Лесь Димань