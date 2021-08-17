Чисельність хворих зросла до 45 осіб.

В Одесі сьогодні госпіталізовано четверо дітей з-поміж заражених COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія".

Про це журналістам повідомили в адміністрації названого дитячого центру.

"На цей час всі хворі перебувають під наглядом лікарів. У таборі введений жорсткий карантин, нікого зі сторонніх на територію не допускають", - сказали в адміністрації.

Як стало відомо УНІАН, чотирьох дітей госпіталізували в дитячу міську лікарню №3. За попередньою інформацією, у них виявили ускладнення від хвороби.

Читайте такожВ Україні за добу різко підскочила кількість нових хворих на коронавірусЗа словами директора зазначеної лікарні Олени Артемової, у цих дітей була клініко-респіраторна інфекція, підвищення температури, кашель, головний біль, ознаки нездужання.

"Їх госпіталізували в ковідне відділення, діагноз підтвердився", - констатувала медик.

Коментуючи сформовану непросту ситуацію, головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров підтвердив, що кількість інфікованих зросла до 45.

"Плануємо вибірково перевірити хворих на штам Дельта", - сказав Гончаров.

Спалах коронавірусу в Одеському оздоровчому центрі

Раніше повідомлялося, що в дитячому центрі "Молода гвардія" коронавірус діагностували у понад 40 дітей у віці 12-14 років і трьох вожатих. Інфікованих ізолювали. У п'яти неповнолітніх була температура.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 325 ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь") Кримінального кодексу.

Дитячий центр "Молода гвардія" знаходиться в Одесі за адресою вул. Миколаївська дорога, 172. Центр розташований на березі Чорного моря. До складу центру входять три табори "Зоряний", "Сонячний" і "Прибережний". У кімнатах таборів живуть від восьми до 10 осіб.

Автор: Лариса Козова