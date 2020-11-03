Якщо у пацієнта є відповідні симптоми, сімейний лікар має викликати мобільну бригаду і вона повинна взяти відповідний зразок та зробити ПЛР-дослідження.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про алгоритм тестування на COVID-19 людей, які проживають у сільській місцевості.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час онлайн-брифінгу міністр сказав: «До нас надходить багато звернень щодо алгоритму тестування людей, які проживають у селах. Це важливе питання, оскільки серед усього населення України сільських жителів – близько 30%, і не всі мають доступ до якісної медичної допомоги».

Степанов зауважив: «Якщо ви відчули ознаки застуди, нікуди не треба їхати, не треба цього робити, бо ви можете інфікувати оточуючих людей. Пацієнту з ознаками ГРВІ, який мешкає в селі, треба подзвонити своєму сімейному лікарю. Якщо є симптоми тяжкого перебігу ГРВІ, температура тіла вища, ніж 38 °C і є хоча б один з наступних симптомів: кашель, утруднення дихання, біль у грудній клітці, задуха, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності, інші ознаки, які свідчать про критичний стан пацієнта, лікар викликає мобільну бригаду, і вона повинна взяти відповідний зразок та зробити ПЛР-дослідження. Або лікар приймає рішення про виклик екстреної медичної допомоги».

За словами Степанова, якщо наявні клінічні ознаки захворювання, відбувається госпіталізація у визначений заклад охорони здоров’я або лікування за місцем перебування пацієнта, залежно від стану перебігу хвороби.

«Не треба займатися самолікуванням, не треба брати останні кошти та бігти в аптеку і купувати дороговартісні ліки, не треба шукати в інтернеті, які лікувати коронавірусну хворобу. Це справа спеціалістів», - сказав міністр.

Степанов зауважив, що якщо пацієнти не можуть додзвонитися до свого лікаря, МОЗ запустило роботу всеукраїнського контакт-центру із протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 8 тис. 899 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 411 тис. 093 особи, померли 7 тис. 532, одужали 168 тис. 868 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров