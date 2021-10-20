На думку міністра, це має стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що дописувачів соцмереж, які поширюють неправдиву інформацію про "шкідливість вакцин" та "всесвітню змову", потрібно блокувати.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Ткаченка, останні тижні кожен ранок (як і півроку тому, коли був пік) він починає з того, що передивляється статистику по коронавірусу, а також новини про Covid-19.

"У регіонах, де червона зона, починаються величезні черги на вакцинацію. Але чекати поки регіон оголосять червоним – не варто. Варто йти і вакцинуватись, і таким чином не доводити ситуацію в окремих регіонах до критичної. Як от новина, що у Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, пов’язані з COVID-19. Вони не були вакциновані, як і 95% пацієнтів, що лежать зараз в реанімаціях і вже звичайних – ковідних – палатах лікарень. І у той же час бачу дописи в соцмережах про "шкідливість вакцин", "про 5G" і "всесвітню змову". Я вважаю, що "дописувачів", які поширюють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах. Побачив фейк – тисни "скаржитись". Це має стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію", - написав він.

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Ткаченко також вкотре закликав українців до вакцинації.

"Ну, і вже традиційне, – вакцинуйтесь і закликайте вакцинуватись своїх рідних та близьких. І нехай інформаційна кампанія на ТБ та в онлайні з цього приводу вас додатково мотивуватиме на це", - резюмував він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталія Хаджі