Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що дописувачів соцмереж, які поширюють неправдиву інформацію про "шкідливість вакцин" та "всесвітню змову", потрібно блокувати.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Ткаченка, останні тижні кожен ранок (як і півроку тому, коли був пік) він починає з того, що передивляється статистику по коронавірусу, а також новини про Covid-19.
"У регіонах, де червона зона, починаються величезні черги на вакцинацію. Але чекати поки регіон оголосять червоним – не варто. Варто йти і вакцинуватись, і таким чином не доводити ситуацію в окремих регіонах до критичної. Як от новина, що у Львові трьом чоловікам ампутували кінцівки через ускладнення, пов’язані з COVID-19. Вони не були вакциновані, як і 95% пацієнтів, що лежать зараз в реанімаціях і вже звичайних – ковідних – палатах лікарень. І у той же час бачу дописи в соцмережах про "шкідливість вакцин", "про 5G" і "всесвітню змову". Я вважаю, що "дописувачів", які поширюють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах. Побачив фейк – тисни "скаржитись". Це має стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію", - написав він.
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Ткаченко також вкотре закликав українців до вакцинації.
"Ну, і вже традиційне, – вакцинуйтесь і закликайте вакцинуватись своїх рідних та близьких. І нехай інформаційна кампанія на ТБ та в онлайні з цього приводу вас додатково мотивуватиме на це", - резюмував він.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.