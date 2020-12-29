Загалом від одного донора було пересаджено печінку, а також серце та дві нирки.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели операцію з пересадки печінки.

Від того ж донора було пересаджено ще серце та дві нирки, повідомив директор лікарні Олег Самчук на сторінці в Facebook.

"У нашій лікарні пересаджено чотири органи - серце, дві нирки і печінка. Трансплантація печінки відбулася вперше в Західній Україні. Наш медзаклад став другим місцем у країні, де відтепер роблять такі операції", - йдеться в повідомленні.

За словами Самчука, донором стала 47-річна жінка, яка померла від крововиливу в мозок. Після констатації смерті мозку її мама, брат і син дали згоду на донорство.

Печінку пересадили 39-річній жінці з Житомира, яка мала цироз. Орган уже був критично вражений і врятувати її могла лише трансплантація.

"Щоб її виконати, на наше запрошення з Києва приїхала команда Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Операцію робили спільно з нашими спеціалістами. Вона тривала одинадцять годин", - написав Самчук.

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Також він зазначив, що серце отримав 45-річний одесит, власний орган якого не міг виконувати свою функцію після інфаркту. Операцію виконували спільно з командою Інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим та Гаврилом Ковтуном.

"Реципієнтами нирок стали жителі Тернопільщини - 35-річна жінка і 47-річний чоловік. Органи їм наші трансплантологи на чолі з Максимом Овечком пересаджували теж спільно з лікарями Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова", - додав Самчук.

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Автор: Олександр Топчій