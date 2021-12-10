Наголошується, що вже четвертий тиждень поспіль в Україні спадає захворюваність, тобто кількість виявлених випадків, госпіталізація і смертність.

В Україні третя хвиля пандемії коронавірусу вже виходить зі свого піку. Стабілізація епідеміологічних показників, на кшталт спаду захворюваності, є тому підтвердженням.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, вже четвертий тиждень поспіль в Україні спадає захворюваність, тобто кількість виявлених випадків, госпіталізація і смертність.

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"Зараз варто почати з того, що всі епідпоказники стабілізуються і показують непоганий спад", - зазначив він.

"Ми в Київській школі економіки вважаємо, що про стабільну стабілізацію, не дивлячись на цю тавтологію, можна говорити після трьох тижнів поспіль такого спаду", - підкреслив Ганиченко.

Він пояснив таку тенденцію тим, що історично у низці країн спостерігається, коли один-два тижні захворюваність йде нібито спад, а потім повертається тренд на зростання, тож в такому випадку не слід говорити про проходження піку.

"Але в Україні у рамках поточної хвилі, якщо, наприклад, подивитись на графік захворюваності, то можна говорити, що ось ця третя хвиля вже виходить зі свого піку. Це не означає, що немає ризику повторного зростання. Але візуально на графіку вже видно, що ця хвиля буде йти окремо. Тобто наступне зростання вже буде в новій, в четвертій хвилі", - резюмував Ганиченко.

Нагадаємо, за прогнозом голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, наступна хвиля захворюваності на COVID-19 розпочнеться вже скоро. Новий пік коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко