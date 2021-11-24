Пік смертності було пройдено 8–12 листопада 2021 року, кажуть науковці.

Національна академія наук (НАН) опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким Україна вже пройшла пік смертності.

Про це йдеться на Facebook-сторінці НАН.

Впродовж останніх двох тижнів епідемія в Україні спадала за всіма показниками.

Читайте такожДанілов прогнозує тисячі смертей від COVID-19 в Україні щоденноУ порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, а смертність – на 9%.

За даними фахівців НАН, найпізніше було пройдено пік смертності від коронавірусу. Це сталося 8–12 листопада 2021 року. Спад захворюваності фіксують в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Науковці зауважили, що ефективність повної вакцинації для запобігання госпіталізації окремих вікових категорій склала від 84 до 92%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявили 14 325 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 4077 осіб; зафіксовано 595 летальних випадків; одужали – 29 044 особи.

У МОЗ додали, що минулої доби вакциновано 286 тис. 121 людину. З початку кампанії з вакцинації проведено 23 млн 225 тис. 814 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко