Також вони передають Україні 10 тис. захисних костюмів та окулярів.

Бельгія, Німеччина та Словаччина виділили Україні 35 млн захисних масок і 24 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Зокрема, Євросоюз через Центр реагування на надзвичайні ситуації координує допомогу для України для подолання наслідків COVID-19.

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Так, три держави-члени ЄС: Бельгія, Німеччина та Словаччина – нещодавно запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19. Допомога включає понад 35 млн захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тис. захисних костюмів та окулярів.

Бельгія запропонувала Україні 500 тис. масок KN95 та 2 млн хірургічних масок; Німеччина запропонувала 25 млн хірургічних масок, 7 млн 977 тис. масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ; Словаччина запропонувала по 10 тис. захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

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Автор: Віталій Саєнко