Медик нагадав, що все ж є ряд правил, про які не потрібно забувати в будь-якому транспорті.

Політ на літаку гарантує вам найнижчий ризик зараження коронавірусом.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів українцям керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

"Є таке поняття, як кратність повітрообміну", це час, за який протягом години повітря повністю змінюється. Для лікувальних установ кратність повітрообміну повинна дорівнювати від 6 до 12, в літаках - 60", — сказав він.

Медик нагадав, що все ж є ряд правил, про які не потрібно забувати в літаку. Насамперед ви не повинні забувати про маску, а також про дотримання соціальної дистанції.

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"Ми повинні розуміти, що з точки зору інфекційної безпеки в літаках правильна вентиляція, вона йде зверху вниз, практично немає ніяких ризиків. Але це при тому, що люди будуть сидіти, не розмовляти, не кричати, і в масках. Дійсно ризик інфікування в літаках мінімальний", - сказав він.

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Автор: Вікторія Гордієнко