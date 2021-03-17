У лютому поточного року в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України в Facebook.
Читайте такожУ нас створять єдиний протитуберкульозний заклад
У лютому 2021 в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу:
- 1174 нових випадки захворювання;
- 258 пацієнтів з рецидивом;
- 32 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
- 76 пацієнтів, які почали повторне лікування після невдалого;
- 36 інших випадків;
- 2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.
Всього в лютому 2021 від туберкульозу лікувалися 12 174 людини.
"Пам'ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу і однаково небезпечний для всіх. Але якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно і не боятися ускладнень. При появі хоча б одного із симптомів туберкульозу - кашель більше двох тижнів, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість - слід негайно звернутися до лікаря!",- підкреслили в ЦОЗ.
Зазначимо, в українських пологових будинках вже півтора місяця новонароджені не отримують вакцину БЦЖ, оскільки у неї закінчився термін придатності. 11 березня заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила, що вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.
Туберкульоз в Україні: що відомо
- В Україні погіршився рівень виявлення туберкульозу - Лікарі без кордонів
- У Запорізькій області відкрили протитуберкульозний санаторій, на який діти чекали чотири роки - голова ОДА Боговін
- Не коронавірусом єдиним: експерти назвали найнебезпечніші хвороби, від яких помирає найбільше українців
- Захворюваність на туберкульоз в Україні в 2020 році знизилася майже на 30%
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram