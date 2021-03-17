Зокрема, зафіксовано 1174 нових випадки захворювання.

У лютому поточного року в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України в Facebook.

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У лютому 2021 в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу:

1174 нових випадки захворювання;

258 пацієнтів з рецидивом;

32 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

76 пацієнтів, які почали повторне лікування після невдалого;

36 інших випадків;

2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Всього в лютому 2021 від туберкульозу лікувалися 12 174 людини.

"Пам'ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу і однаково небезпечний для всіх. Але якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно і не боятися ускладнень. При появі хоча б одного із симптомів туберкульозу - кашель більше двох тижнів, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість - слід негайно звернутися до лікаря!",- підкреслили в ЦОЗ.

Зазначимо, в українських пологових будинках вже півтора місяця новонароджені не отримують вакцину БЦЖ, оскільки у неї закінчився термін придатності. 11 березня заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила, що вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.

Туберкульоз в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко