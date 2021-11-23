Його дружина досі перебуває в лікарні.

У Бердянську чоловік помер у реанімації від ботулізму. Його дружина досі перебуває в лікарні.

Як повідомляє місцеве видання "Заноза", пара вживала в'яленого ляща або плотву. Рибу вони купили на центральному ринку.

У зв'язку з нещасним випадком в місті почалися перевірки всіх точок, де продають рибу.

Ботулізм - це харчове отруєння, обумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

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За даними МОЗ, причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування - м'яса, риби, рідше – овочів. Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно / недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином. Навіть консерви, в яких все в порядку з терміном придатності, видом і смаком, можуть бути заражені: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, що викликає хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок вживання в'яленої або копченої риби і будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки і т.п.). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених в промислових умовах.

Щоб вберегтися від ботулізму, уникайте споживання таких продуктів:

в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби,

м'ясних і грибних консервів,

консервів домашнього виробництва,

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином,

якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Перше симптоми захворювання частіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (вже через 2 години) або значно подешевшають (4 доби і більше):

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

підвищена стомлюваність, м'язова слабкість,

запаморочення,

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювота, ослаблення стільця), а потім - стадія парезу кишечника (здуття живота, запор),

ураження м'язів шиї і кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов'язкова незалежно від тяжкості хвороби.

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Автор: Вікторія Гордієнко