За даними статистичного відомства, всього в травні померло 57 293 українців (у тому числі від коронавірусу - 6 327 осіб).

За січень-травень 2021 року в Україні померло 299 964 осіб. За офіційною інформацією, COVID-19 став причиною смерті 33 912 осіб, злоякісні новоутворення (рак) - 30 333 громадян.

Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.

За даними статистичного відомства, всього в травні померло 57 293 українців (у тому числі від коронавірусу - 6 327 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 129 918 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 35 424 осіб.

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За даними Держстату, за січень-травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 осіб, серед них туберкульоз - 1 264, від СНІДу померло 983 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 8 252 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян, утоплення - 390, загибель на пожежі - 671, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 766, отруєння алкоголем -881, самогубства - 2356, умисні вбивства - 537.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко