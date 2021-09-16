Мінцифри фіналізує розробку функціонала.

Наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати та видрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомила прес-служба Мінцифри.

"Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку "Дія" та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі "Дія". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом", - зазначив Федоров.

За його словами, завдяки запуску послуги на порталі "Дія" отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, або які не мають "Дія.Підпису" чи не користуються застосунком "Дія".

Читайте такожХто небезпечніший - перехворілий на коронавірус або вакцинований: інфекціоніст дав українцям відповідьФедоров пояснив, що згенерувати COVID-сертифікат на порталі "Дія" можна буде також у декілька кліків. Потрібно авторизуватися на порталі. Обрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку "Дія", так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після цього, за його словами, "Дія" надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Він уточнив, що наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифри працює над розробкою сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку "Дія".

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції ("жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати.

Автор: Леся Лещенко