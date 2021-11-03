Лікарі не допустили серйозних ускладнень.

У Дніпрі лікарі надали екстрену допомогу дитині, яка проковтнула шпильку.

Про це повідомляється на сторінці Дніпропетровської клінічної лікарні у Facebook.

До приймального відділення потрапила дитина, яка випадково проковтнула кравецьку шпильку. Лікарі провели діагностичне ендоскопічне дослідження і виявили, що шпилька підкололась до її трахеї.

"Намагаємось видалити предмет за допомогою спеціальної петлі, захопивши його. Але... і тут все відбувається не так, як хотілося! В якийсь момент стороннє тіло починає мігрувати вниз по дихальних шляхах, до правого, меншого за діаметром бронха. І не просто рухаючись головкою до низу, а ще й підколюючись до сегментарного бронха… Ми усвідомлюємо, що наша петля тримає кравецьку шпильку. Але хоч крапля необережності – і матимемо не лише шпильку, але й ускладнення (травма бронха, кровотеча)", - йдеться у повідомлення.

Читайте такожОдин в палаті та постійно плаче: у Запоріжжі хлопчик-сирота знаходиться в лікарні без догляду (фото, відео)Після обговорення ситуації, лікарі вирішили ввести через жорсткий бронхоскоп гнучкий бронхоскоп, щоб видалити стороннє тіло з сегментарного бронха.

"Після певних обережних та повільних маніпуляцій нам таки вдається видалити злощасну шпильку з дихальних шляхів маленького пацієнта, майже не травмуючи слизову ані бронха, ані трахеї. І найголовніше! Злагоджені дії всієї нашої команди висококваліфікованих спеціалістів, дозволили уникнути великого оперативного втручання", - відзначається у повідомленні.

Вранці дитина прокинулася у задовільному стані. Її відпустили додому.

Раніше повідомлялося, що у лікарні в Литві зі шлунку чоловіка витягли понад кілограм цвяхів, шурупів та гайок.

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Автор: Людмила Жерновська