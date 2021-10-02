За словами лікарів, чоловік почав ковтати металеві предмети місяць тому після відмови від алкоголю.

У лікарні в Литві зі шлунку чоловіка витягли понад кілограм цвяхів, шурупів, гайок і інших чужорідних тіл.

Про це повідомляє прес-служба Клайпедської університетської лікарні.

Чоловік звернувся до лікарів через болі у шлунку. Однак він не розповів, що певний час ковтав металеві предмети. Це виявили лікарі після того, як хворому зробили рентгенівський знімок.

За словами хірурга Шарунаса Дайліденаса, сторонні тіла в шлунково-кишковому тракті - не рідкість, але цей випадок назвав унікальним через їхню кількість.

"Оскільки неможливо видалити таку кількість чужорідних тіл ендоскопічно, ми терміново видалили їх хірургічним шляхом. Під час тригодинної операцію під рентгенологічним контролем видалили всі, навіть найменші сторонні тіла зі шлунку пацієнта", - розповів Дайліденас.

Зазначається, що стан пацієнта після операції стабільний, він продовжує перебувати під наглядом лікарів.

За даними литовського мовника LRT, деякі з предметів, вилучених під час операції, були до 10 см завдовжки, передає BBC.

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За словами лікарів, чоловік почав ковтати металеві предмети місяць тому після відмови від алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, житель Косово примудрився проковтнути цілий мобільний телефон Nokia 3310, реліз якого відбувся ще в 2000 році. Телефон виявився занадто великим, і шлунок не зміг його переварити. Водночас отруйні речовини з акумулятора могли витекти та серйозно нашкодити чоловікові.

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Автор: Олександр Топчій