У центрі можна отримати щеплення вакцинами Pfizer і Coronavac.

У Харкові відкрили новий центр вакцинації проти коронавірусу. Відтепер щеплення від COVID-19 тепер можна отримати в Харківському Національному університеті ім. В. Н. Каразіна

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

На сьогодні в Харківській області працює 25 центрів вакцинації, також в регіоні отримати щеплення можна в 154 пунктах щеплення.

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Центр вакцинації в ХНУ розташований в північному корпусі університету (площа Свободи, 6). Він працює з 9:30 до 17:00 з понеділка по суботу.

"Університет виступив з ініціативою створення центру вакцинації в наших стінах, а обласний департамент охорони здоров’я допоміг реалізувати цю ідею. Наразі вже почав роботу центр вакцинації, що має комфортне розташування, хорошу логістику та кваліфіковану організацію процесу, — прокоментував директор центру зв’язків з громадськістю ХНУ, доцент Максим Фоломєєв, йдеться на сторінці університету у Facebook. — Тут можуть вакцинуватися містяни, жителі області в досить зручному форматі".

Також він зауважив, що наразі завдяки лише роботі оперативного штабу в університеті вакциновано понад 750 осіб. Наприкінці серпня статистику буде актуалізовано.

У центрі працюватимуть дві бригади, які можуть вакцинувати від 200 до 600 осіб щодня. Наразі проводять щеплення вакцинами Comirnaty (Pfizer) для тих, хто робить щеплення другою дозою, та Coronavac для тих, хто вакцинується вперше. Інформація щодо наявних вакцин буде постійно оновлюватися.

Для отримання щеплення важливо взяти з собою паспорт, заповнити анкету та дотримуватися порядку живої черги.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко