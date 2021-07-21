Щепитися цією вакциною можуть всі охочі від 18 років.

У Києві в центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) відкрито онлайн-запис на щеплення вакциною Moderna з 22 по 25 липня.

Про це повідомляє медична інформаційна система HELSI.me у Telegram.

"Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть всі охочі від 18 років", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно попередньо записатися через сайт HELSI.me.

Водночас зазначається, що щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer в МВЦ можуть отримати кияни від 60 років.

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Крім того, у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх охочих.

Вакцинація від коронавірусу у Києві

З 16 липня у Києві у центрі вакцинації на базі МВЦ особам старше 60 років почали робити щеплення препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Антоніна Доломанжи