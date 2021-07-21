У Києві в центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) відкрито онлайн-запис на щеплення вакциною Moderna з 22 по 25 липня.
Про це повідомляє медична інформаційна система HELSI.me у Telegram.
"Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть всі охочі від 18 років", - йдеться у повідомленні.
Для цього потрібно попередньо записатися через сайт HELSI.me.
Водночас зазначається, що щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer в МВЦ можуть отримати кияни від 60 років.
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Крім того, у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх охочих.
Вакцинація від коронавірусу у Києві
З 16 липня у Києві у центрі вакцинації на базі МВЦ особам старше 60 років почали робити щеплення препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
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