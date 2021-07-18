У чергах не обійшлося без конфліктів / фото Обозреватель

18 липня в Києві у МВЦ люди вишикувалися в черги, щоб вакцинуватися від коронавірусу препаратом Pfizer.

Читайте такожДо кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19 - ШмигальЯк пише "Обозреватель", у черзі на вакцинацію при вході в Міжнародний виставковий центр не обійшлося без конфліктів і штовханини.

Журналісти зазначають, що непорозуміння починалися між людьми, які стояли в живій черзі й тими, хто прийшов на щеплення за записом. Сутички між городянами заспокоювали представники "Муніципальної варти".

У чергах не обійшлося без конфліктів / фото Обозреватель

При цьому, додає "Обозреватель", з іншого боку є окремий вільний вхід для охочих зробити щеплення китайською вакциною Coronavac, але людей там було небагато.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в МОЗ повідомили, що вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech використовуватимуть для проведення щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна всім охочим з пріоритетом для літніх людей і людей із супутніми захворюваннями.

Раніше зазначалося, що всі охочі щепитися вакциною від Pfizer повинні бути записані через helsi.meУ порядку "живої" черги цією вакциною не прищеплюють. 

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Автор: Ольга Робейко