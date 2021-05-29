Першими вакцинуватимуть людей, яким виповнилось вже 60 років.

На "Арені Львів" у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.

Як повідомив у Facebook заступник міського голови з розвитку у ЛМР Андрій Москаленко, працюватиме центр з 10.00 до 19.00 сьогодні та завтра. Щеплення робитимуть 4 бригади позмінно.

За добу хочуть вакцинувати понад тисячу львів’ян, які записались на щеплення через додаток «Дія».

Першими вакцинуватимуть людей, яким виповнилось вже 60 років. За попередніми даними, на вакцинацію записались понад 23 тисячі людей.

Читайте такожУ центрі вакцинації у Львові на вихідних планують щепити понад тисячу осібВакцинація львів'ян здійснюється вакциною "CoronaVac".

Повідомляється, що до пункту вакцинації на "Арені Львів" можна доїхати безкоштовно. Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, щоб забезпечити зручний доїзд, із площі Є. Петрушевича у визначені години відправлятиметься автобус. Він також їздитиме і у зворотному напрямку.

Графік руху:

виїзд з площі Є. Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

виїзд із "Арени Львів": 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Новостворений центр матиме все обладнання для проведення таких щеплень. За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 слідкуватимуть волонтери.

Нагадаємо, сьогодні у Києві в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті відкрився великий Центр вакцинації проти COVID-19. Він облаштований за стандартами ВООЗ, розрахований на розміщення 20 бригад медиків, які можуть щепити від 2 до 3 тис. осіб на добу.

Коронавірус у Львові: що відомо

На ранок 29 травня на Львівщині зареєстрували 231 новий випадок інфікування коронавірусом, з них у Львові - 84. За добу одужала 761 людина, 1 – померла.

З початку пандемії коронавірус діагностували у 135 811 мешканців Львівщини, з них у Львові – 66123. 129 045 людей одужало, 3554 – померли.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко