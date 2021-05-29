Вакцинація громадян в Україні розпочалася 24 лютого.

У Києві відкрився центр масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вранці 29 травня щепили першого громадянина, який напередодні записався в електронній черзі «Дії».

Громадянам вводять ін’єкції препаратом CoronaVac.

Читайте такожВ Україні від коронавірусу вакцинували перший мільйон громадянНовина доповнюється…

В Україні сьогодні, 29 травня, таких центрів відкриють три – у Києві, Львові та Одесі.

У пілотних центрах щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Попередньо громадян запрошують телефонним дзвінком. Насамперед про вільні дози повідомлятимуть людей похилого віку.

Таким чином, держава хоче відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого.

Щеплення громадянам роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Експерти вважають, що саме швидка вакцинація у світі дозволить запобігти появі нових небезпечних штамів, які будуть невразливі до вже розроблених препаратів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Яна Ставська, Інна Андаліцька