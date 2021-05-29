У Києві відкрився центр масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, вранці 29 травня щепили першого громадянина, який напередодні записався в електронній черзі «Дії».
Громадянам вводять ін’єкції препаратом CoronaVac.
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В Україні сьогодні, 29 травня, таких центрів відкриють три – у Києві, Львові та Одесі.
У пілотних центрах щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.
Попередньо громадян запрошують телефонним дзвінком. Насамперед про вільні дози повідомлятимуть людей похилого віку.
Таким чином, держава хоче відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.
Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого.
Щеплення громадянам роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
Експерти вважають, що саме швидка вакцинація у світі дозволить запобігти появі нових небезпечних штамів, які будуть невразливі до вже розроблених препаратів.
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