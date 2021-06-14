Цими вихідними у Центрах вакцинації населення області провакцинували понад 4 тисячі осіб.

У Львові цими вихідними працювало 3 великих центри вакцинації та 5 у районах Львівщини. Загалом за ці вихідні у місті провакцинували майже 3 тис. людей, а в області загалом понад 4 тис. мешканців.

Щоб збільшити кількість щеплень від COVID-19, у Львові розглядають можливість відкриття ще додаткових центрів вакцинації, пише Тvoemisto.tv

Де саме їх відкриють, наразі не зазначається, але, можливо, для центрів вакцинації будуть задіювати школи у різних районах міста.

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Щоб отримати щеплення від коронавірусу, варто звернутися до сімейного лікаря чи записатись на вакцинацію через «Дію».

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, з 29 травня львів’яни та мешканці області, які зареєструвалися через додаток «Дія», почали отримувати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації населення (ЦВН). Його створили на базі стадіону «Арена Львів».

У Львові головними локаціями для вакцинації цього тижня стали «Арена Львів», ТЦ «Форум Львів» та Кінопалац ім. О. Довженка. По області щеплення від коронавірусу робили у Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Новояворівську.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 22 тис. 219 осіб. Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, загалом від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 проведено 1 млн 718 тис. 499 щеплень. Повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) 238 тис. 798 осіб.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Вікторія Гордієнко