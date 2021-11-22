Пункт вакцинації працюватиме 26 листопада з 11:00 до 18:00.

У Львові 26 листопада відкриють пункт вакцинації від COVID-19 для безхатьків.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Львівська міськрада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримати щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на вул. Кирилівській, 3а. Планується, що пункт функціонуватиме наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

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Цю ініціативу втілюватимуть у співпраці з громадськими організаціями.

"Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з безхатьками та організовують їхнє харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - розповіли у міськраді.

За словами в.о. директора департаменту гуманітарної політики міськради Євгена Бойка, безхатьків протягом тижня активно інформуватимуть про цей пункт вакцинації. Зокрема, інформацію про нього роздаватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині розшукували 56-річного безхатька з коронавірусом. Його шпиталізували з пневмонією, пізніше у нього підтвердили коронавірус. Але під час обходу чоловік втік.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Світлана Макринська