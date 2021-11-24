Наразі в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років препаратом Pfizer.

Вчора стало відомо, що в Ізраїлі почали масову вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Цілком імовірно, що найближчим часом COVID-щеплення цій віковій категорії почнуть робити і в Україні.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький виступив проти вакцинації дітей, які перехворіли на коронавірус.

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"Вже дуже скоро дитяче свято буде в нас. Вакцинація усіх дітей з 5 років, я тільки не розумію, від чого я маю захищати своїх дітей, які перехворіли ковідом і вже мають антитіла до спайк-білку", - написав медик на своїй сторінці в Telegram.

Нагадаємо, наразі в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. При цьому рекомендується прищеплювати поки що тільки одним препаратом. Йдеться про препарат Pfizer/BioNTech. Але його застосування може бути протипоказано, якщо є алергічна реакція на який-небудь компонент вакцини.

У МОЗ підкреслили, що щеплення від коронавірусу може бути проведене дітям у віці від 12 до 17 років за умови, що вони:

не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 та виникнення ускладнень,

мають щеплення, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

При цьому у відомстві підкреслили, що клінічні дослідження різних типів вакцин проти COVID-19 для різних вікових груп дітей тривають.

Як писав УНІАН, за даними фармкомпанії, в віковій групі від 5 до 11 років ефективність вакцини BioNTech / Pfizer досягає 91%. А у віці від 12 до 15 років заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти COVID-19.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко