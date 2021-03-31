Потрапивши до спеціалістів лікарні швидкої допомоги, було встановлено діагноз — прорив перфораційної виразки шлунку. При таких важких станах, на жаль, виживають одиниці.

Лікарі львівської лікарні швидкої допомоги невідкладно провели операцію із порятунку 37-річної Олени.

Про це повідомили у Львівській міськраді. Майже місяць вона проходила з перфораційною виразкою шлунку і навіть про це не підозрювала. Організм молодої жінки сам "прикрив" виразку печінкою, і це, фактично, врятувало їй життя.

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"Жінка зверталась за допомогою у приватні медичні заклади, але їй поставили неправильний діагноз щодо неврологічної симптоматики, хоча проблема була гостра і пов’язана з хірургічними ускладненнями виразкової хвороби шлунку", — розповідає Герич Гнат, завідувач першого хірургічного відділення львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Потрапивши до спеціалістів лікарні швидкої допомоги, було встановлено діагноз — прорив перфораційної виразки шлунку. При таких важких станах, на жаль, виживають одиниці. Тому пацієнтку терміново госпіталізували та почали готувати до операції.

"Унікальний випадок, найцікавішим в цій історії є те, що при проривній виразці шлунку є лічені години для того, щоб врятувати пацієнта і зробити невідкладну операцію, однак організм сам „прикрив" виразку печінкою, що й, власне, врятувало життя пацієнтки", — пояснив лікар.

Технічно вкрай складно встановити межі кожного органу та роз'єднати їх без будь-яких пошкоджень. Однак команда медиків Центру хірургії взялась за операцію. Провели розділення усіх органів, усунули інфекцію та ушили отвір в шлунку.

Зараз пацієнтка почуває себе добре та вже поїхала додому.

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Автор: Вікторія Гордієнко