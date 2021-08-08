Відомство керується при цьому даними наукових досліджень.

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує скоротити термін між введенням доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми зараз фокусуємося на вакцинації груп ризику. Це працівники критичної інфраструктури, освітяни, медичні працівники. Зараз вже відкритий п’ятий етап. І ми зараз намагаємося максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення країни. Зараз МОЗ вже рекомендовано скорочення термінів між введенням доз вакцини", – сказав він.

За словами Кузіна, МОЗ при цьому керується даними наукових досліджень.

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"Якщо ми подивимося за результатами наукових досліджень, візьмемо вакцину CoronaVac, то останні класичні дослідження по багатьох країнах проводилися з інтервалом у 14 діб. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально", – зазначив головний санітарний лікар.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Станом на ранок 7 серпня в Україні щеплено 4 млн 055 тис. 092 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 353 тис. 218. Загалом проведено 6 млн 408 тис. 308 щеплень.

Автор: Тамара Отовська