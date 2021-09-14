Віктор Ляшко запевнив, що термін придатності вакцин суворо відстежується.

В Україні немає жодної вакцини від коронавірусу, у якої б вийшов термін придатності. Більшість препаратів маю термін придатності до півроку.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, всі вакцини, крім китайської CoronaVac, придатні до півроку.

"У нас ніякої вакцини, яка прострочена, не використовується. Є система Фармаконагляду, яка це відстежує. Зараз вакцини, крім CoronaVac, мають термін придатності до 6 місяців", - зазначив глава МОЗ.

Читайте такожУ МОЗ розкрили масштаби підробки COVID-сертифікатів в УкраїніПри цьому він вказав, що прострочені препарати для вакцинації ніхто використовувати не буде

"Ми уважно стежимо за цим і жодна вакцина, яку використовують до закінчення терміну придатності, не буде в обігу, вона буде відкликана і буде утилізована за встановленим вимогам", - підсумував Ляшко.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Київській школі економіки заявили, що в Україні 19% дорослого населення вакциновано від COVID-19 принаймні однією дозою. Принаймні однією дозою в Україні вакциновано 15,5% всього населення і 19% дорослого населення.

Автор: Анастасія Горбачова