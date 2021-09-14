За допомогою спеціальних камер у ТРЦ відстежуватимуть, як українці носять маски й дотримуються соціальної дистанцї.

В Україні незабаром з'являться камери для контролю за дотриманням маскового режиму в місцях масового скупчення людей, зокрема ТРЦ.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - анонсував він.

Кузін також визнав, що недотримання маскового режиму в Україні під час пандемії є величезною проблемою. Особливо це стало помітно в період послаблення карантину.

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"За час перебування в Україні в "зеленій" зоні бачимо багато порушень. Тут будемо працювати з Нацполіцією, щоб забезпечити більш активний контроль за дотриманням маскового режиму. Наприклад, за вчорашню добу було всього накладено 583 постанови за порушення маскового режиму. Загалом, здається, з травня було накладено 350 000", - повідомив санлікар.

Чиновник нагадав про заборону перебувати без захисної маски в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті тощо.

"Працівник Нацполіції може виносити відповідну постанову лише у випадку, якщо не дотримується ця норма. Такий механізм є і повинен працювати в Україні, він працює в усьому світі", - наголосив він.

Посилення карантину в Україні

13 вересня Кабмін ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

У МОЗ переконані, що нові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя".

Автор: Юрій Годован