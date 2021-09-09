До рейдів залучать правоохоронців.

В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму в громадських місцях.

Про це в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій сказав заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він уточнив, що до перевірок залучать правоохоронців. І нагадав, що масковий режим передбачений у всіх карантинних зонах.

"Ми дійсно вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією, ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що, наприклад в аеропорту "Бориспіль" зараз не контролюється геть нічого і про це є повідомлення в ЗМІ", - сказав він.

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Кузін уточнив, що рейди проводитимуть на об'єктах критичної інфраструктури не тільки в Києві, а й у регіонах.

"Також з Нацполіцією зараз пропрацьовуються більш жорсткі заходи стосовно контролю використання засобів індивідуального захисту", - додав він.

Раніше сьогодні стало відомо, що в Україні для вакцинованих проти COVID-19 громадян буде введено два внутрішніх сертифікати - "зелений" і "жовтий". Крім того, наразі розробляється проект постанови уряду щодо пом’якшення вимог до бізнесу і відвідування закладів для тих людей, які отримали повний курс щеплення і мають внутрішній сертифікат.

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Автор: Юрій Годован