Вакцина Janssen в Україні зареєстрована для екстреного застосування.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україну завезуть вакцину від COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"В принципі, можливо, і буде. Але зараз в Україні вакцини більше 11 млн, і плюс поставки, які ми маємо, у нас збільшуються і збільшуються. Доцільність завозити ще один продукт на територію України вже, напевно, недоречно. Хоча ми працюємо і, можливо, завеземо", - сказав міністр.

Читайте такожУ Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини від чотирьох різних виробниківЯк повідомляв УНІАН, в Україні для екстреного застосування зареєстровано вакцину проти коронавірусу Janssen, розроблену американською фармацевтичною компанією Johnson & Johnson. Janssen — так звана "векторна вакцина". Для щеплення достатньо однієї дози цього препарату.

Довідка. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Автор: Анастасія Горбачова