Поліціянти покарали батьків дитини.

У Харкові однорічна дитина отримала опіки рук, коли схопилася за ввімкнену новорічну гірлянду.

Про це повідомляє Харківське районне управління поліції №1.

Інцидент стався у Київському районі міста. 25-річна мати дівчинки на той момент перебувала вдома. На якусь мить жінка відволіклася і недогледіла за дитиною. Дівчинка схопилася руками за увімкнену гірлянду та отримала опіки долонь.

Читайте такожЯкісні та безпечні - як обрати ялинкові прикраси без токсичного свинцю: поради МОЗ"Стосовно матері поліціянти ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №1 склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили у поліції.

Правоохоронці також нагадали батькам, щоб стежили за дітьми, особливо у сезон новорічного декору.

Як повідомляв УНІАН, у Львові з бронхів 4-річного хлопчика лікарі дістали світлодіодну лампочку з гірлянди. Під час прикрашання ялинки дитина проковтнула лампочку, почала кашляти та задихатися. Батьки одразу викликали швидку допомогу.

Лікарі діставали лампочку за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

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Автор: Марта Гичко