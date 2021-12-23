У старшої сестри хлопчика опіки обличчя і рук.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 9-річний хлопчик кинув у розпалену піч аерозольний балончик, через вибух постраждала дівчинка-підліток.

Про це повыдомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, 14-річна дівчинка в будинку відкрила дверцята печі, а її 9-річний брат кинув всередину аерозольний балон, в результаті чого стався вибух. Дівчинка отримала опіки обличчя та рук, її госпіталізували.

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Ще двоє дітей, які перебували з нею в кімнаті, не постраждали. Відомості про подію зареєстровані в установленому законом порядку, правоохоронці вирішують питання про його правову кваліфікацію.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в Одесі на 7-й станції Великого Фонтану в торгових рядах загорівся павільйон з дитячими іграшками. Очевидці стверджували, що горить піротехніка і чути вибухи.

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