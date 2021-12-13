Дитина проковтнула лампочку під час прикрашання ялинки.

У Львові з бронхів 4-річного хлопчика лікарі дістали світлодіодну лампочку з гірлянди.

Про це повідомляється на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" у Facebook.

Зазначається, що під час прикрашання ялинки дитина проковтнула лампочку, почала кашляти та задихатися. Батьки одразу викликали швидку допомогу, яка доставила хлопчика до лікарні. Чергові лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло в дихальних шляхах. Діставали його за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

"Гострими, направленими в різні сторони вусиками лампочка "дивилася" на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями та завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи й трахею. Разом із тубусом дістав лампочку з бронха дитини", - розповів торакальний хірург Олександр Колодій.

За інформацією медиків, хлопчик вже перебуває вдома.

Як повідомляв УНІАН, раніше в місті Чорноморськ Одеської області дитина проковтнула 4 магніти. А на Житомирщині хлопчик почастував однокласників засобом для труб.

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Автор: Світлана Макринська