Епідсезон не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо важчого перебігу хвороби.

Цього епідемічного сезону в Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу - B/Washington, H1N1 та H3N2.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначається, що у 2021-2022 році очікується аналогічний минулому року епідемічний сезон грипу.

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"Очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Він (епідсезон - УНІАН) не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо важчого перебігу хвороби", - йдеться у повідомленні.

За словами Кузіна, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше - отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.

"Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", - сказав Кузін.

Щодо аптечної мережі, то до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, - приблизно мільйон доз. Але остаточна кількысть регулюватиметься попитом, зазначили в МОЗ.

Кузін також анонсував виробництво вакцини проти грипу українським виробником. Її поява запланована на перше півріччя 2022 року: "Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах. Це буде продукція in bulk (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування), але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи".

Нагадаємо, як писав УНІАН, значне погіршення ситуації в Україні щодо захворюваності на COVID-19 очікується на кінець жовтня – початок листопада.

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Автор: Таня Поляковська