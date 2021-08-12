За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві.

За добу 11 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 тис. 247 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих - 77 дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "МОЗ України".

Читайте такожКарантин в Україні продовжили до 1 жовтняКрім того, за минулу добу через коронавірусну хворобу госпіталізовано 588 людей, померли - 24, одужали 1 тис. 39 осіб. Проведено тестувань методом ПЛР - 22 тис. 49.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 млн 262 тис. 601;

одужали – 2 млн 194 тис. 791;

померли – 53 тис. 173;

проведено ПЛР-тестувань – 11 млн 604 тис. 861.

Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу

В Україні за добу 10 серпня зафіксовано 1 тис. 122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 648 осіб, зафіксовано 25 летальних випадків, одужало 1160 осіб.

Автор: Ольга Робейко