За добу 11 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 тис. 247 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих - 77 дітей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "МОЗ України".
Читайте такожКарантин в Україні продовжили до 1 жовтняКрім того, за минулу добу через коронавірусну хворобу госпіталізовано 588 людей, померли - 24, одужали 1 тис. 39 осіб. Проведено тестувань методом ПЛР - 22 тис. 49.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 млн 262 тис. 601;
- одужали – 2 млн 194 тис. 791;
- померли – 53 тис. 173;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 млн 604 тис. 861.
Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу
В Україні за добу 10 серпня зафіксовано 1 тис. 122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 648 осіб, зафіксовано 25 летальних випадків, одужало 1160 осіб.