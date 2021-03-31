На переконання Радуцького, роботу громадського транспорту зупиняти не варто, водночас потрібно перевести максимальну кількість людей на дистанційну роботу та навчання онлайн.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що Україна поступово виходить на пік третьої хвилі епідемії COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ відзвітували щодо ковід-вакцинації: понад 18,5 тисяч щеплень за добуПро це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, ситуація з COVID-19 в Україні стрімко погіршується: сьогодні в Україні зафіксовано два антирекорди: найбільша кількість госпіталізованих пацієнтів з початку пандемії – 5 тис. 558 осіб, найбільше летальних випадків – 407. «Як і прогнозували вчені Національної академії наук, ми поступово виходимо на пік третьої хвилі коронавірусу», - зауважив він.

За словами Радуцького, в деяких регіонах місцева влада вагається, чи зупиняти громадський транспорт. «Теоретично, це правильно. Але я не вважаю, що сьогодні це спрацює. Зупинка транспорту призведе до масових протестів та ще більшого соціального напруження», - додав парламентарій.

На його переконання, єдине, що наразі знизить соціальні контакти, – переведення максимальної кількості людей на дистанційну роботу та навчання онлайн. «Лише таким чином ми знизимо навантаження на громадський транспорт», - вважає він.

Водночас, за словами голови комітету ВР, що дивує у діях місцевої влади, так це практично повна відсутність соціальної реклами, яка б мотивувала людей дотримуватись правил – убезпечувати себе та оточуючих. «Штрафи та перевірки – не єдиний засіб боротьби з порушниками. У метро, маршрутці, на вуличних біл-бордах було б корисно постійно нагадувати людям – небезпека поруч. Не погрожувати і лякати, а дякувати їм за громадянську позицію. Мені здається, якщо людина у маршрутці прочитає надпис «Дякуємо, що надів маску. Ти врятував чиєсь життя», вона зовсім по-іншому ставитиметься до такої простої, але необхідної дії. Українці мають відчувати, що дотримання правил – це не лише обов’язок, а велика соціальна місія», - резюмував він.

Коронавірус в Україні

В Україні протягомминулої доби було зареєстровано 11 тис. 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в країні захворіли 1 млн 674 тис. 168 осіб, одужала - 1 млн 313 тис. 481. Також зафіксовано 32 тис. 825 летальних випадків. Медики провели 8 млн 120 тис. 102 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров