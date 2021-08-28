Влада відмовилася отримувати ще 1,5 млн доз Covishield і 10 млн Novavax.

Україна планує розірвати контракт із Serum Institute of India щодо поставок вакцин від коронавірусу Covishield та Novavax.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами.

"Приймається політичне рішення. Я буду розривати контракт з Serum Institute of India і по 1,5 млн Covishield, і по 10 млн Novavax. Оскільки Novavax ще не зареєстрований в жодній країні світу, він не визнаний ВООЗ... На нього не можна буде видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", – зазначив Ляшко 28 серпня.

Він також нагадав, що між Україною та індійським Інститутом сироватки крові загалом було законтрактовано 2 мільйони доз вакцини CoviShield та 10 мільйонів доз вакцини Novavax.

Читайте такожВ Україні за добу встановлено новий рекорд щеплень від COVID-19Водночас Ляшко запевнив, що в українців не буде проблем з доступом до вакцин.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною Covishield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією Інститутом сироватки крові в Індії; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfize/BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявляв, що до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від Pfizer/BioNTech.

Автор: Леся Лещенко