В країні виникла надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій.

Україна зіштовхнулася зараз з найбільшими викликами за весь час пандемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду.

"Виклики, з якими ми зіштовхнулися зараз, найбільші за весь час пандемії. Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу",- сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що ми не зможемо зупинити пандемію, якщо "Україна не буде вакцинуватися".

Читайте такожКабмін не планує вводити локдаун по всій країні - ШмигальВін нагадав, що 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за минулий тиждень були не вакциновані.

"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя. Учора зроблено рекордну кількість щеплень — більше 225 тисяч. Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень. Закликаю людей не чекати "червоних" зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз", - наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей, а одужали - 7 605 пацієнтів.

Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні і є одним з найбільших за останні півроку. Днем раніше виявили 15 579 нових випадків зараження, померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом — 538.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко