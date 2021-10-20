ТОВ "Кріогенсервіс" попередило, що протягом кількох днів постачання кисню буде призупинено через відсутність його необхідних об’ємів у основних виробників в Україні.

Лікарів на Миколаївщині попередили про те, що протягом кількох днів постачання кисню до лікарні буде призупинено.

Про це повідомляє Вознесенська багатопрофільна лікарня у Facebook.

Лист до лікарні надійшов сьогодні ввечері від ТОВ Фірми "Кріогенсервіс", яка є постачальником кисню.

"Цим листом нас попереджено про те, що протягом кількох днів постачання кисню до лікарні буде призупинено через відсутність його необхідних об’ємів у основних виробників в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація з нестачею кисню повторюється і знову в самий піковий момент пандемії, коли життя максимальної кількості людей в ковідному шпиталі залежить саме від наявності кисню в системі", - підкреслили у лікарні.

Представники лікарні закликали МОЗ відреагувати на ситуацію.

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"Закликаємо вас до негайного реагування та впливу на ситуацію, що склалася, адже вже завтра більше сотні хворих на COVID у Вознесенській багатопрофільній лікарні не отримають такого важливого для них ковтка кисню, а значить будуть позбавлені права на життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Автор: Денис Прядко