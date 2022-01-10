Процедуру анулювання документа здійснює сімейний лікар.

Власники підроблених документів про щеплення проти COVID-19 можуть анулювати сертифікат.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

За словами представниці МОЗ, українці, які купили підроблені документи про щеплення проти COVID-19, можуть звернутися до сімейного лікаря. Він анулює сертифікат і дасть направлення на реальне щеплення.

"Необхідно звернутися до медичного працівника - до лікаря. Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи. Поряд з тим, лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров’я дозволяють, та внести дані до системи", - зазначила Карчевич.

Читайте такожВ Україні за добу виявили майже 2 тисячі COVID-хворих, а все через малу кількість тестівВона також повідомила, українці вже почали щеплюватися третьою - бустерною - дозою, яка дозволена нині в країні всім охочим. Вона порадила власникам фальшивих сертифікатів про вакцинацію якнайшвидше анулювати їх.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2021 року Європейська комісія вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Таке ж рішення готують і в Україні.

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