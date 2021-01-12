Концентратори «Promedica OX-10» входять до переліку МОЗ як обладнання, необхідне для ефективної допомоги важким пацієнтам.

Найбільша торговельна компанія країни «АТБ» (у 24 областях тепер функціонують 1202 магазини цієї мережі) зробила свій внесок у боротьбу із пандемією – надала українським клінікам сучасні кисневі концентратори. Корпорація «АТБ» разом із Благодійним фондом «АТБ» закупили та передали обласним, міським і районним лікарням 100 таких апаратів. Загальна вартість обладнання перевищила 3,5 млн грн.

Найновіші кисневі концентратори «Promedica OX-10» одержали клініки Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Львова, Полтави, Луцька, Миколаєва, Чернігова, Житомира та багатьох інших міст.

Кількість підтверджених випадків зараження в нашій країні за час пандемії перевалила за мільйон. Інфекцію вже побороли майже 800 тис. громадян, але небезпека ще не минула – щодня фіксують близько 5–8 тисяч нових випадків зараження.

У МОЗ очікують, що після новорічних і різдвяних свят ці показники будуть стрімко збільшуватися. У такій непростій ситуації досить своєчасною стала допомога соціально орієнтованого бізнесу.

«В умовах поширення коронавірусної інфекції для корпорації «АТБ» як соціально відповідального бізнесу одним із пріоритетних завдань стала реалізація благодійних програм і проєктів, спрямованих на всебічну підтримку найбільш незахищених верств населення, а також допомогу вітчизняній медицині. Сьогодні сучасне медичне обладнання, необхідне для важкохворих пацієнтів із діагнозом COVID-19, уже передали обласним, міським і районним медичним закладам країни», – повідомив Борис Марков, голова Ради директорів і генеральний директор корпорації «АТБ».

Концентратори «Promedica OX-10» входять до переліку МОЗ як обладнання, необхідне для ефективної допомоги пацієнтам із найбільш важким перебігом хвороби. Воно допомагає медикам рятувати людські життя.

Жителі 308 населених пунктів країни вже оцінили гарантовану якість і незмінно доступні ціни в супермаркетах «АТБ». Більш як 4 млн українців по всій країні є постійними клієнтами магазинів лідера вітчизняної галузі ритейлу. Під час пандемії створили перший у країні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу https://zakaz.atbmarket.com/.

Для допомоги українським громадянам під час карантину також запустили проєкт адресної доставки продуктів і сервіс попереднього замовлення. Завдяки гнучкому графіку роботи, різноманітному асортименту продуктів (понад 3,5 тис. найменувань) і можливості заощаджувати багато українців у гідних умовах змогли відбути весняний суворий карантин. Також безперебійно поставляють продукти і під час нинішнього локдауну.

«АТБ» системно допомагає дитячим обласним лікарням країни, збираючи кошти та закуповуючи сучасне обладнання. Серед найбільш масштабних програм Благодійного фонду «АТБ» можна назвати «Дерево життя» та «БлагоДій».

Крім того, торік корпорація «АТБ» придбала та передала обласним лікарням країни 12 французьких діагностичних систем CFX96. Бюджет благодійного проєкту тоді становив приблизно десять мільйонів гривень.

Також був реалізований масштабний благодійний проєкт «АТБ» «Мене це стосується. А тебе?» щодо збирання коштів для потреб онкохворих дітей.

Як соціально орієнтований бізнес компанія «АТБ» надає підтримку та допомогу всім, хто цього потребує.

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Автор: Дмитро Захаров