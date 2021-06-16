Дата і час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективному щепленні від COVID-19.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) починає кампанію з вакцинації залізничників від COVID-19, на першому етапі будуть вакциновані залізничники в Києві, повідомила прес-служба компанії з посиланням на в. о. голови правління УЗ Івана Юрика.

Зазначається, що працівники київських підрозділів «Укрзалізниці» можуть зареєструватися на вакцинацію за допомогою корпоративного каналу інформування співробітників компанії - цифрового асистента «Букса.Помічник залізничника».

«Для цього в головному меню чат-боту натисніть кнопку «Вакцинація проти СOVID-19» і покроково виконайте підказки цифрового асистента. Для реєстрації на щеплення необхідно вказати підрозділ, в якому працюєте, його адресу, прізвище, ім'я, по батькові та мобільний номер телефону», - сказано в повідомленні.

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Дата і час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективному щепленні від COVID-19.

Згідно з повідомленням, після вакцинації в Києві у вакцинальній кампанії братимуть участь інші міста.

Прес-служба наголосила, що зараз використовуватиметься вакцина Pfizer-BioNTech.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, виробленою в Південній Кореї.

Загалом з початку кампанії з вакцинації від COVID-19 проведено 1 млн 831 тис. 147 щеплень. Повністю вакциновано (отримали дві дози вакцини) 287 тис. 884 людини.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

У компанії працюють більш як 260 тис. працівників.

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Автор: Павло Степанець