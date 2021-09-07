Наразі принаймні однією дозою в Україні вакциновано 14,7% населення.

У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що за поточних темпів щеплення проти COVID-19 наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, у світі наразі вже 3,18 млрд осіб вакциновані принаймні першою дозою - понад 40,4% світового населення.

Зокрема, у Європі принаймні однією дозою щеплені 407 млн осіб - 54,4%.

Зараз принаймні однією дозою в Україні вакциновано 14,7% населення, а повний курс вакцинації пройшли понад 10% українців.

Найвищий рівень вакцинації - у Києві та Київській області, де однією дозою щепили 26% та 20% населення відповідно, а повний курс вакцинації пройшли - 22% та 15%.

Третю сходинку за рівнем щеплення проти COVID-19 посіла Полтавська область, де першою дозою вакцинували 19% населення, а двома - 15%.

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Ганиченко розповів, що темпи вакцинації в Україні за останній тиждень зросли на 19%, середня кількість щеплень на добу наразі становить 123 тис.

За розрахунками KSE, щоб вийти на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року, в Україні необхідно кожного дня робити по 320 тис. щеплень на добу, починаючи відсьогодні.

"Тобто поточні темпи необхідно збільшувати у 2-3 рази. Але за поточних темпів вакцинації вже наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця листопада. Відповідно, якщо темпи вакцинації будуть збільшуватися, то дата буде змінюватися. Наразі використано близько половини усіх завезених до країни вакцин - близько 10 млн доз", - додав Ганиченко.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні вчора, 6 вересня, 133 тис. 922 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 37 тис. 380 людей, повністю імунізовані - 96 тис. 542.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 млн 618 тис. 798 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 4 млн 304 тис. 627. Загалом проведено 9 млн 923 тис. 423 щеплення.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї; і вакциною Moderna американського виробництва.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

Автор: Антоніна Доломанжи