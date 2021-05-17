В країні загалом спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується.

В Україні частина областей можуть перейти до «зеленого» рівня епідемічної небезпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

«Майже всі області наразі перебувають у «жовтій» зоні. Черкаська область – єдина в «помаранчевій» зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки», – сказав голова уряду.

Зазначається, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується.

За даними Шмигаля, на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

За минулу добу в Україні було зафіксовано 2 тис. 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 156 тис. осіб. Одужали 1 млн 864 тис. 593 особи. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 851 тис. 754. Летальних випадків зареєстровано 48 тис. 184.

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Автор: Костянтин Гончаров