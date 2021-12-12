Тепер в Україні "помаранчеві" два регіони, поділилися у МОЗ.

Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки станом на суботу, 12 грудня, мають дві області України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Так, згідно з оновленими даними з регіонів, станом на ранок 12 грудня показники "червоного" рівня епіднебезпеки мають: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Дві області України наразі відповідають "помаранчевому" рівню: Донецька та Закарпатська області.

Показники, що відповідають "жовтій" зоні епіднебезпеки мають Київ та ще 12 областей: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 наразі зафіксовано у Волинській області – 608 випадків на 100 тис. населення і в Полтавській області – 599.

Нагадаємо, 11 грудня у МОЗ повідомляли, що в Україні показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки має лише Донеччина.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, у тому ж місяці в Україні запровадили карантин.

Станом на 12 грудня коронавірус в Україні знайшли у 3 559 092 осіб, одужали 3 195 913 пацієнтів, а 91 027 – померли.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька